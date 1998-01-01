Быть как модель: Эмили Ратаковски поделилась секретом идеальной фигуры

Модель и актриса Эмили Ратаковски рассказала, как ей удается поддерживать такую шикарную форму. Девушка поделилась подробным планом своей диеты.

Как оказалось, никаких жестких ограничений Эмили себе не ставит. На завтрак, например, выпивает кофе вприкуску со сладким десертом — это может быть круассан или какое-то калорийное печенье.

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В свободные дни девушка обедает «по-здоровому» — предпочитает стейки с овощным гарниром. Правда, в рабочие дни, когда обеденное время приходится на рабочий процесс, обходится сэндвичем с говядиной. Овощи при этом в меню остаются обязательно, но на работе модель ест их в виде салата. Также Ратаковски обязательно делает дополнительный перекус между обедом и ужином, во время которого выпивает стакан свекольного сока с куркумой — специя прекрасно справляется с выводом излишков холестерина из организма.

Ужинать она предпочитает рыбными блюдами, в том числе суши. По признанию актрисы, временами она не заказывает готовую еду, а готовит вечернюю трапезу самостоятельно. Примечательно, что при этом Эмили никогда не мучает себя усердными тренировками — вместо этого девушка просто выходит на пробежку.

И, судя по всему, диета Ратаковски прекрасно работает — недавно она публиковала очередные фото, на которых наглядно продемонстрировала роскошную фигуру.