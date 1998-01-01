Звезда «Дома-2» хочет засудить хирурга, изуродовавшего ей нос

Звезда «Дома-2» Анастасия Балинская ищет юриста, чтобы засудить пластического хирурга, изуродовавшего ее нос, и просит помощи у своих подписчиков в Instagram. 27-летняя девушка в отчаянии опубликовала в своем микроблоге фотографии последствий неудачной операции, после которой у нее начались серьезные проблемы.

— Изуродовали лицо! У меня была искривлена перегородка, я попросту не дышала. Решено было, что надо ее ровнять. Была маленькая горбиночка, которая меня раздражала в тот момент. И я решилась на этот шаг, ведь слова хирурга были таковы: убрать горбинку — нос будет казаться длинным, надо тогда сразу и укоротить его. А я ему и доверилась, дура, — жалуется Анастасия.

instagram @ nastenabalinskaya

По ее словам, после операции горбинки не стало, но нос у нее остался по-прежнему кривой, не дышащий, разбухающий во сне и на морозе и «в три раза больше, чем был».

— Целая куча затрат на капли, промывалки и тому подобное… И три года слез в моей жизни.

Ответ доктора прост — мы застрахованы, подавайте в суд, нам все равно ничего не будет, — плачется участница телешоу.

Настя признается, что комплексует фотографироваться, а снимки, на которых ее нос выглядит нормальным, обработаны в компьютере.

Ранее Пятый канал сообщал, что Рита Дакота собралась сделать пластическую операцию, чем шокировала поклонников. Певице кажется, что ее нос слишком большой.