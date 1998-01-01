Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник, 5 февраля, опроверг слухи о подготовке в стране досрочных выборов главы государства. Его видеообращение опубликовано на официальной странице пресс-службы в Fасеbook.

— Да, у президента по конституции, законам, есть право объявлять досрочные выборы. Но нам это не грозит. Так что давайте успокоимся и будем нормально работать, — заявил Назарбаев.

Ранее стало известно, что президент Казахстана обратился в Конституционный совет с просьбой истолковать статью 42 Конституции республики, в одном из пунктов которой оговаривается порядок прекращения полномочий президента страны. Это породило слухи о якобы ведущейся подготовке к досрочным выборам. Как пояснил сегодня сам Назарбаев, в основном законе страны не прописан механизм добровольного сложения полномочий главы государства, именно этот момент он и просил разъяснить.