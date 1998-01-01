Эпидемии гриппа зафиксированы в 43 регионах России

Российские регионы атакует грипп. Причем сейчас доминирует его самое опасное проявление — так называемый свиной — от которого десять лет назад в России погибли 125 человек. Эпидемический порог уже превышен в 43 регионах, среди которых Санкт-Петербург. Москва пока держится, но число заболевших растет. Хуже всего ситуация в Бурятии, Алтайском крае, Якутии, Хакасии и Свердловской области.

По всей стране на карантин закрыты более двух тысяч школ и 800 детских садов. Роспотребнадзор организовал горячую линию по мерам профилактики. Медики еще раз напоминают: в период эпидемии опасно заниматься самолечением. Температура, ломота и другие признаки простуды — это повод обратиться к врачам.

Ранее Пятый канал рассказывал, что эпидемия кори на Украине может быть результатом проведенных испытаний Пентагона.