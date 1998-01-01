Враг у ворот: эпидемия кори на Украине может быть испытанием Пентагона

На этой неделе в двух школах Москвы объявили карантин. Четыре ребенка заболели корью. Об эпидемии пока речи не идет, но вирус опасный и очень летучий. Еще одна угроза для России — эпидемия кори на Украине. Правда местные власти ее признавать не спешат, а значит угроза распространения будет сохранятся. Украинский Минздрав пока хватает только на то, чтобы перевести проблему в политическую плоскость.

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Красные глаза, жар, сыпь и кашель — о кори в России до недавних пор вспоминали обрывками. Симптомы, ну и то, что в детстве почти всех от этой заразы прививали. Но главная тема обсуждений последних дней — не где-то, а прямо у нас под боком. На Украине вспышка заболевания — 8500 человек с таким диагнозом только за прошедшую неделю.

— Помню только последние дни, вчера-позавчера, кто приходил ко мне. До этого нет.

Девушка, впавшая в кому от кори, солдаты с сыпью на лице, дети — герои свежих украинских сюжетов. Но власти упорно утверждают — эпидемии нет. И это не единственное сомнительное заявление.

Святослав Протас, экс-зампредседателя санэпидемслужбы на всю страну заявил, что вакцины не работают, потому что их, внимание, медсестры носили в кармане. А Ульяна Супрун, действующая глава Минздрава сравнила борьбу с корью с искоренением памятников Ленину на Украине. Вот так сравнение, прямо для интернет-мемов. Был мем — Ленин — гриб, стал Ленин — корь!

Госпожу Супрун уроженку США, переехавшую на Украину накануне Майдана 14-го года, уже давно прозвали «Доктор Смерть». На вновь обретенной родине она все старается делать так, как там. Ратует за максимально платную медицину, или регулярно заводит речь о легализации марихуаны. Наследие советской профилактической системы, которой удалось искоренить сотни страшных болезней, безусловное зло по мнению Супрун. Вот и получилось — эпидемия, которых не было уже много лет, и, как говорят власти, нет и сейчас. Но порядка 10 человек уже умерли от кори. Погибают и от гриппа. Зараза, шагнула уже за пределы Украины. Безвиз же! Греция, Грузия, Италия, Черногория, Сербия, Франция, наконец — Россия. В двух московских школах карантин. Под Владимиром переболел целый цыганский табор.

— Это эпидемия какая-то или что-то такое. Мы не могли понять. Какая-то сыпь, грипп, мы не поняли, что делать и не понимали, как быть, — поясняет житель села Сновицы Николай Христов.

Неблагополучные элементы без вакцинации, приезжие нянечки — главная угроза заражения, говорят врачи. Есть у наших соседей эпидемия или нет — есть заболевшие, и они едут в наши мегаполисы.

— Вся корь, которая регистрируется — это завозная корь. Школы находятся на карантине, но там всего по одному случаю. Если бы не было вакцинации или бы она была на таком уровне как на Украине, там бы сразу начали болеть сотни, — разъясняет главный санитарный врач Роспотребнадзора (1996–2013 гг.) Геннадий Онищенко.

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У военных политологов, касательно скачка инфекции, свое мнение. После распада советского союза, прямо у наших границ, появились сразу несколько лабораторий, где пентагон, прикрываясь мирными исследованиями вирусов, работает над производством биооружия. Армения, Грузия, Казахстан. На Украине таких баз пятнадцать. Удобный полигон для испытаний — материала для опытов предостаточно.

— Заинтересованные силы в Пентагоне могут исследовать механизм заражения на территории этих государств. Как распространяется через границы в соседние государства. Так что это очень благодатный материал для тех, кто готовится поражать противника с помощью бактериологического оружия, — рассказывает военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. г. в. Плеханова Андрей Кошкин.

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Всемирная организация здравоохранения в этом году обновила свой список потенциальных угроз человечеству. Там встревожены. Новые, слабоизученные штаммы гриппа, которые к тому же мутируют все быстрее и быстрее оказывается не самое страшное. Ученые говорят, что скоро могут выйти из анабиоза оспа, менингит и другие когда-то побежденные убийцы.

— Любые вакцино-управляемые инфекции могут к нам вернуться, как только будет снижен порог привитости. Последний яркий пример — это как раз снижение количества привитых против кори в европейских странах, что привело к такому распространению, — говорит старший научный сотрудник отдела профилактики инфекционных заболеваний ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Ирина Фридман.

Боксы, где находятся больные корью, больные ветрянкой устроены особым образом. Чтобы предотвратить любые контакты — отдельный вход с улицы. Отдельный санузел. На стенах кварцевые лампы, камера видеонаблюдения. Даже врачи, прежде чем попасть в это помещение, проходят через эту хорошо вентилируемую комнату. Моют руки, облачаются в халаты и никогда не оставляют открытыми сразу обе двери.

Сейчас пока пустые боксы. Сегодня 97% населения в нашей стране привито. Но американо-европейская мода на отказ от вакцинации набирает обороты. Когда число отказников превысит, скажем 20% — тогда заслон может пасть. Один больной легко заразит 18-20 человек, говорят врачи, те еще каждый по 20. Итого — 400 больных за пару дней и так далее в геометрической прогрессии. И это речь о знакомом вирусе. Как поведет себя модифицированный в тайных лабораториях — прогнозировать никто не берется.