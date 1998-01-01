Почему обязательно стоит посетить Янтарную комнату в Петербурге

В городе Пушкин усилиями ученых и мастеров воссоздана знаменитая Янтарная комната, на которую теперь могут любоваться жители и гости Петербурга. Уникальный интерьер, подаренный Петру I прусским королем Фридрихом-Вильгельмом I, исчез бесследно в годы войны, найти его не удалось до наших дней. На воссоздание Янтарной комнаты потребовалось 24 года.

Получив такой впечатляющий и стоимостью, и мастерством подарок в 1716 году, Петр I в благодарность направил в распоряжение Фридриха I 55 русских гренадеров исполинского роста, которые пополнили Потсдамскую гвардию.

Но позже царь, который и сам был рукодельником, заметил не очень высокое качество работы и потерял интерес к янтарным кабинетам.

По достоинству оценила и воспользовалась подарком уже только его дочь Елизавета. Она велела перенести панели в Зимний дворец, и архитектору Растрелли пришлось добавить деталей. Ну, а то, что получилось, она велела перенести в Екатерининский дворец Царского села. И шесть дней 76 специально отобранных гвардейцев, силачей и аккуратистов 25 верст на руках несли носилки с ящиками, в которых находилось убранство янтарных кабинетов.

В 1941 году должна была состояться масштабная реставрация, но началась война. Исторические янтарные панели были такими ветхими, что снять их и эвакуировать вместе с другими ценностями из Царского села было невозможно. Правда, остается загадкой, как это удалось немцам — они не только демонтировали панели и доставили их в Кенигсберг, но и сфотографировали для достоверности. Правда, на фотографиях, опубликованных в журнале «Пантеон», видно, что панели не все, а янтарь потемневший.

Но глядя на это совершеннейшее чудо, которое сотворили российские реставраторы, повторившие художественный подвиг неизвестных немецких мастеров XVIII века, понимаешь, что янтарь помогает человеку наладить связь времен и соединить их в общую картину.

Ранее Пятый канал публиковал рассказ о том, почему каждому туристу стоит посетить Кунсткамеру в Петербурге.