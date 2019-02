Видео: Взрыв прогремел у станции метро в США

У станции метро в США прогремел взрыв. ЧП произошло в среду, 6 февраля.

О происшествии сообщило издание BNL News на своей странице в Twitter. Также в сети микроблогов появились первые кадры от очевидцев — по их предположению, причиной ЧП мог стать неисправный трансформатор.

— Что-то случилось у Росслинского Метро? Слышал громкий взрыв. Люди в Twitter говорят, что возле станции метро идет дым.

— Какой-то взрыв в Росслине. Генератор взорвался? Улица Линн закрыта, — пишут свидетели произошедшего.

@Metrorailinfo @wmata @MetroTransitPD @ArlingtonVaPD Something happen on or near the Rosslyn Metro? Loud bang in Rosslyn area. People on Twitter saying there’s smoke coming from near the Metro station. Is there a danger to the public?