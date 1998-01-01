Видео с места взрыва у торгового центра на юго-западе США

Мощный взрыв произошел недалеко от торгового центра в Альбукерке на юго-западе США, 5 февраля. Его жертвой стал один человек, пишет BreakinNewz01.

Изначально сообщалось, что предварительной причиной ЧП стал взрыв газа, но позже эту информацию опровергли. По данным полиции, сработало самодельное взрывное устройство.

Хлопок произошел в 12.45 по местному времени, на северо-западной стороне (улиц) Coors и Central.

Пока неизвестна личность погибшего, также не сообщается есть ли подозреваемые в совершении этого преступления.

Ранее Пятый канал публиковал видео взрыва в греческой таверне — причиной ЧП стал баллон с газом.