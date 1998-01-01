Названы имена молодых ученых, ставших лауреатами премии президента

Пятеро молодых ученых, то есть в возрасте до 35 лет, получили специальную президентскую научную премию.

Их открытия — прорыв, каждый в своей области. Например, один доказал, что нервные клетки могут восстанавливаться, а двое других изобрели «супер-чуткий-детектор», который может распознать следы взрывчатки на расстоянии в 50 метров.

Самое главное, что число молодых ученых год от года растет.

Какими невероятными изобретениями удивили молодые ученые смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал рассказывал о группе российских ученых, которые решили открыть новую страницу в исследовании космоса. Они запустили амбициозный проект StartRocket по выведению на орбиту объектов, которые могли бы, отражая солнечный свет, создавать в небе нужные образы.