Не жди, не терпи и не занимайся самолечением — на ближайшие недели этот совет для россиян самый актуальный.

У нас в стране официально началась эпидемия гриппа, порог заболеваемости превышен в 43 из 85 российских регионов.

Закрываются школы, отменяются спортивные и культурные массовые мероприятия. Но, как отмечает Роспотребнадзор, в этом году заразившихся меньше, и болезнь протекает легче.

С чем это связано и чего нельзя делать подробнее — в видеосюжете.

Ранее Пятый канал рассказывал, в каких регионах больше всего больных гриппом.