Эпидемия гриппа: Как не заболеть и когда опасность минует — репортаж

, 7:25 Репортаж 58

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в российских регионах продолжает расти, за последнюю неделю превышение эпидемических порогов зарегистрировано в 43 субъектах РФ.

Фото, видео: ТАСС/Донат Сорокин, Пятый канал

Не жди, не терпи и не занимайся самолечением — на ближайшие недели этот совет для россиян самый актуальный.

У нас в стране официально началась эпидемия гриппа, порог заболеваемости превышен в 43 из 85 российских регионов.

Закрываются школы, отменяются спортивные и культурные массовые мероприятия. Но, как отмечает Роспотребнадзор, в этом году заразившихся меньше, и болезнь протекает легче.

С чем это связано и чего нельзя делать подробнее — в видеосюжете.

Ранее Пятый канал рассказывал, в каких регионах больше всего больных гриппом.

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