Одинокий «Оскар»: главная кинопремия мира пройдет без ведущего

Церемония вручения самой престижной премии в области кинематографа — «Оскара» — пройдет без ведущего. О принятом решении сообщила президент ABC Entertainment Кэри Берк.

Как отметила Берк, отказ от участия ведущего в церемонии — единственный шанс сократить мероприятие до трех часов. Известно, что в декабре 2018 года на это место приглашали комика Кевина Харта, однако из-за громкого скандала и обвинений в гомофобии он отказался от предложения.

Примечательно, что «Оскар» однажды уже проходил без ведущего — ровно 30 лет назад, в 1989 году. Впрочем, заменить монолог диктора на 11-минутный музыкальный номер было не лучшей идеей — гневные письма об ужасном уровне церемонии организаторы получили сразу от 17 голливудских звезд.

Ранее Пятый публиковал список номинантов на премию «Оскар» в 2019 году.