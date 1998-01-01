Объявлены номинанты на «Оскар-2019»

В США объявили номинантов на всемирно известную кинопремию «Оскар», которая пройдет 24 февраля в Лос-Анджелесе. В этом году лидируют два фильма — «Фаворитка» и «Власть», которые претендуют на победу сразу в шести номинациях.

Помимо этих картин, в шорт-лист претендентов на «лучший фильм» вошли также «Богемская рапсодия» Брайана Сингера, «Звезда родилась» Брэдли Купера, «Рома» Альфонсо Куарона и «Зеленая книга» Питера Фаррелли, «Черный клановец» Спайка Ли и «Черная пантера» Райана Куглера.

По мнению Американской академии киноискусств, «лучшим режиссером» может стать Альфонсо Куарон, Адам МакКей, Спайк Ли, Йоргос Лантимос или Павел Павликовский.

За приз в номинации «лучшая мужская роль» поборются актеры Рами Малек, Кристиан Бейл, Вигго Мортенсен, Брэдли Купер и Уиллем Дефо.

Среди актрис жюри предстоит выбрать лучшую из списка, в который вошли Гленн Клоуз, Леди Гага, Оливия Колман, Мелисса МакКарти и Ялица Апарисио.

Ранее Пятый канал сообщал о пяти главных претендентах на «Оскар» в номинации «лучший фильм».