Путин поддержал идею избавить молодые семьи от НДФЛ на недвижимость

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Президент России счел поступившее предложение справедливым, если речь идет о единственном жилье во владении семьи.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Алексей Никольский

Владимир Путин, отвечая на вопросы бизнесменов на форуме «Деловой России», поддержал предложение снизить налоговое бремя на молодые семьи. Проект касается отмены налога на доходы физических лиц, облагающего сделки с недвижимостью.

По нынешним законам, если гражданин владеет недвижимостью меньше пяти лет, сделки с ней будут облагаться налогом 13%. Бизнесмен из сферы недвижимости, задавший вопрос президенту, указал, что именно этот налог зачастую мешает молодым приобретать квартиры для расширения семьи и улучшения жилищных условий. Затем он предложил Путину отменить НДФЛ на сделки с недвижимостью для молодых семей и смежных категорий граждан.

— Если речь идет о единственном жилье, как вы сказали, то это вполне обоснованное предложение, я его поддержу, — ответил президент.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Путин предложил продлить на год амнистию капиталов.

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