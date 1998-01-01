Путин поддержал идею избавить молодые семьи от НДФЛ на недвижимость

Владимир Путин, отвечая на вопросы бизнесменов на форуме «Деловой России», поддержал предложение снизить налоговое бремя на молодые семьи. Проект касается отмены налога на доходы физических лиц, облагающего сделки с недвижимостью.

По нынешним законам, если гражданин владеет недвижимостью меньше пяти лет, сделки с ней будут облагаться налогом 13%. Бизнесмен из сферы недвижимости, задавший вопрос президенту, указал, что именно этот налог зачастую мешает молодым приобретать квартиры для расширения семьи и улучшения жилищных условий. Затем он предложил Путину отменить НДФЛ на сделки с недвижимостью для молодых семей и смежных категорий граждан.

— Если речь идет о единственном жилье, как вы сказали, то это вполне обоснованное предложение, я его поддержу, — ответил президент.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Путин предложил продлить на год амнистию капиталов.