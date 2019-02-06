«Кровь младенцев»: Самбурская продемонстрировала свой способ омоложения

Звезда комедийного сериала «Универ» Настасья Самбурская не перестает удивлять подписчиков. В своем Instagram она поделилась новым способом омоложения, который шокировал пользователей. Актриса выложила фото, на котором запечатлена во время процедуры в кабинете косметолога. На ее лицо нанесен красный крем.

— А вы спрашиваете секрет молодости. Конечно, кровь младенцев! — шутливо подписала публикацию артистка.

Любопытные фоловеры пытались отчаянно угадать, что за процедуру прошла Самбурская. Они предложили множество вариантов.

— Что с тобой? Это какой-то магический обряд?

— Клубника скорее всего. Настя, здоровья вам.

— Кровь молодых мальчиков.

— Кровь хэйтеров, — смеялись юзеры.

Однако секрет кинозвезда подписчикам так и не раскрыла.

Ранее Пятый канал рассказал, что Настасья Самбурская поразила поклонников новым фото в купальнике.