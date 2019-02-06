«Кровь младенцев»: Самбурская продемонстрировала свой способ омоложения

, 16:58 Фото 40

Актриса выложила в Instagram снимок, на котором она запечатлена во время косметической процедуры.

Фото: Instagram @samburskaya

Звезда комедийного сериала «Универ» Настасья Самбурская не перестает удивлять подписчиков. В своем Instagram она поделилась новым способом омоложения, который шокировал пользователей. Актриса выложила фото, на котором запечатлена во время процедуры в кабинете косметолога. На ее лицо нанесен красный крем.

— А вы спрашиваете секрет молодости. Конечно, кровь младенцев! — шутливо подписала публикацию артистка.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

А вы спрашиваете секрет молодости 😈 конечно кровь младенцев. 🥩

Публикация от  НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)

Любопытные фоловеры пытались отчаянно угадать, что за процедуру прошла Самбурская. Они предложили множество вариантов.

— Что с тобой? Это какой-то магический обряд?

— Клубника скорее всего. Настя, здоровья вам.

— Кровь молодых мальчиков.

— Кровь хэйтеров, — смеялись юзеры.

Однако секрет кинозвезда подписчикам так и не раскрыла.

Ранее Пятый канал рассказал, что Настасья Самбурская поразила поклонников новым фото в купальнике.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

17:01
Глава Петербурга объяснил, почему городские крыши смертельно опасны для прохожих
16:58
«Кровь младенцев»: Самбурская продемонстрировала свой способ омоложения
16:48
Многоэтажное здание обрушилось в Стамбуле — видео
16:46
Путин поддержал идею избавить молодые семьи от НДФЛ на недвижимость
16:41
СК России расследует дело о преследовании своего сотрудника на Украине
16:17
Захарова: Порошенко осатанел, обвиняя Россию в бедности украинского народа
16:06
Счастливый Влад Топалов похвастался отцовством в Instagram
15:51
6 февраля — День памяти блаженной Ксении Петербургской
15:41
Кокорина и Мамаева оставили под стражей до 8 апреля
15:38
Соседи Ксении Башмет опровергли слухи о пожаре во время вечеринки
15:32
Как стать стилистом-имиджмейкером — секреты, лайфхаки, советы профессионалов
15:29
Украина покинула координационные структуры СНГ
15:24
Видео: Путин предложил продлить на год амнистию капиталов
15:16
Пугачева не пришла проститься с Децлом
14:55
«Мерзавки»: Кравец рассказала об издевательстве над 11-летней дочерью
14:48
Под завалами в «доме звезд» в Москве найден еще один погибший — СМИ
14:33
Тест: Это не Боб Марли! Или все-таки он?
14:32
Отец Децла впервые встретился с 14-летним внуком на прощании с рэпером — видео
14:24
Россия вошла в список «стран-трудоголиков» — видео
14:05
Видео: Беглов соболезнует родственникам студента, погибшего в Петербурге

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал раскрывает главные «Загадки подсознания»

10 февраля в 13:05 вас неумолимо потянет включить телевизор. Сделайте это. Сядьте поудобнее, расслабьтесь… Ваши ноги и руки отдыхают… Все ваше внимание сосредоточено на Пятом канале. Вас ничто не может отвлечь от просмотра нового проекта канала «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Федеральный канал научит нас быть богатыми, счастливыми и здоровыми

Пятый канал запускает новый проект «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама