«Кровь младенцев»: Самбурская продемонстрировала свой способ омоложения

Звезда комедийного сериала «Универ» Настасья Самбурская не перестает удивлять подписчиков. В своем Instagram она поделилась новым способом омоложения, который шокировал пользователей. Актриса выложила фото, на котором запечатлена во время процедуры в кабинете косметолога. На ее лицо нанесен красный крем.
— А вы спрашиваете секрет молодости. Конечно, кровь младенцев! — шутливо подписала публикацию артистка.
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А вы спрашиваете секрет молодости 😈 конечно кровь младенцев. 🥩
Любопытные фоловеры пытались отчаянно угадать, что за процедуру прошла Самбурская. Они предложили множество вариантов.
— Что с тобой? Это какой-то магический обряд?
— Клубника скорее всего. Настя, здоровья вам.
— Кровь молодых мальчиков.
— Кровь хэйтеров, — смеялись юзеры.
Однако секрет кинозвезда подписчикам так и не раскрыла.
Ранее Пятый канал рассказал, что Настасья Самбурская поразила поклонников новым фото в купальнике.