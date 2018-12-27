Самбурская поразила сеть новым фото в купальнике

Настасья Самбурская выложила в Instagram новую фотографию со своего пляжного отдыха и опять взорвала сеть. Всего за полчаса публикация собрала 16 тысяч лайков, а в комментариях началось бурное обсуждение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Решила не выпендриваться, сняла вместо номера гамак #Самбучеллендж Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) 26 Дек 2018 в 8:30 PST

Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена.

— Ахахааа, спяят усталые девченки в новый гоод после фильмов, после сьемок крепко спят.

— Настя, не трави замерзающих в Москве, вези давай с собой и нам немного тепла.

— Все правильно сделала! Сон на свежем воздухе гораздо полезнее.

Самбурская уже выкладывала фотографию с отдыха и тоже в розовом купальнике. Тогда некоторые юзеры начали усиленно разглядывать грудь Настасьи, увидели на ней прыщи, кто-то назвал их фурункулами. В ответ Самбурская не выдержала и ответила всем любопытным в комментариях.

Ране Пятый канал рассказывал, как Самбурская отправила Бузову петь в лес.