Украинский премьер призвал граждан страны «заниматься любовью» и рожать детей

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Самый молодой глава Кабинета министров в истории современной Украины Владимир Гройсман выступил в поддержку создания сервиса для семей с новорожденными.

Фото: © РИА Новости / Михаил Палинчак

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал население «заниматься любовью» и доверить Минюсту оформление документов на новорожденных.

Это заявление прозвучало в рамках обсуждения электронной услуги «Е-малятко». Сервис разработан для удобства родителей, которые смогут оформить документы на малыша, денежную помощь, другие документы в режиме онлайн.

 — Дети — это самое дорогое, что у нас есть, поэтому нужно всегда в них инвестировать самое лучшее. Занимайтесь любовью, а о документах позаботится Минюст, — приводит слова Гройсмана телеканал «112 Украина», .

Ранее Пятый канал сообщал, что украинцы продолжают массово уезжать из страны.

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