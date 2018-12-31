Ученые назвали самые убийственные виды алкоголя

Профессор Казанского госуниверситета, эксперт Всемирной организации здравоохранения Владимир Менделевич заявил, что алкоголь входит в пятерку самых опасных для человека психотропных веществ, наряду с героином и кокаином.

Нарколог и клинический психолог отмечает, что спиртное обладает крайне высоким аддитивным потенциалом — то есть быстро вызывает зависимость. Этому способствует ряд факторов, как внешних, так и внутренних. К первым относится частота употребления, ко вторым — наследственность. Кроме того, зависимость быстро развивается у людей с аддиктивным профилем личности (инфантильных и склонных к травмирующему влиянию «серых будней»).

Сильнее других по системе вознаграждения (выброс дофамина) бьет регулярное употребление пива, причем даже самого легкого. Смертельно воздействие на работу мозга оказывают алкогольные напитки с кофеином, то есть, так называемые энергетики. Их продажу запретили в России в 2018 году.

Менделевич добавил, что алкогольная зависимость развивается от любого спиртного, причем степень привыкания не зависит от количества и качества напитков. Для алкоголиков характерны синдром отмены (абстинентный) и повышенная толерантность (стремление повышать дозу).

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