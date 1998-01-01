Китайские специалисты назвали лучшее средство от похмелья

Самым действенным «лекарством» от похмелья названа газированная вода с лимонным соком. Согласно исследованию биологов из Китая, она помогает быстро уменьшить концентрацию токсичного химиката — ацетальдегида, который образуется в результате распада алкоголя в организме.

Эксперимент показал, что газировка с лимоном активизирует ферменты, способствующие усвоению, расщеплению и выведению побочных продуктов алкоголя.

Подобным действием также обладают травяные чаи. В первую очередь речь идет о мяте, мелиссе, шиповнике, зверобое и ромашке. Об этом сообщает портал MedikForum.

Ранее Пятый канал рассказывал, как и чем лучше закусывать алкоголь за новогодним столом.