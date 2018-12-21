Иммиграционный центр США будет ликвидирован в Москве в конце марта

Служба иммиграции и гражданства Соединенных Штатов в российской столице прекратит работу 28 февраля, а 29 марта офис будет ликвидирован, пишет URA.RU.

Это связано с существенным снижением загрузки центра. 28 февраля станет последним днем, когда можно подать заявление на получение гражданства США. После этого гражданам России, стран СНГ и Прибалтики, желающим получить американское гражданство придется обращаться в офис Службы в Афинах. Часть функций ликвидированного центра возьмет на себя посольство США в Москве.

Служба гражданства и иммиграции США занимается приемом заявлений на получение виз, запросов на натурализацию, предоставления убежища и заявлений беженцев.

Ранее Пятый канал рассказывал о почти двукратном подорожании многократной визы в США.