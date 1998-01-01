Почти вдвое вырастет стоимость многократной визы в США для россиян

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Граждане России с начала 2019 года будут вынуждены платить дополнительный сбор за выдачу многократной визы для деловых или туристических поездок в США.

Фото: www.globallookpress.com

Посольство США объявило о подорожании виз для россиян. С начала 2019 года стоимость многократной визы вырастет до 20 тысяч рублей. Об этом сообщает Утро.ру со ссылкой на пресс-службу посольства Соединеных Штатов в России.

Отмечается, что при получении однократной визы на один год гражданам России будет необходимо заплатить 160 долларов (порядка 11 тысяч рублей — прим.ред.). Но если человек намерен получить многократную визу сроком до трех лет, то ему придется отдать за нее еще 143 доллара (около 10 тысяч рублей — прим.ред.).

Иными словами общая стоимость многократной визы на срок до трех лет обойдется россиянам примерно в 20 тысяч рублей. По словам представителей американского посольства, решение об увеличении сборов было принято на основании «взаимности».

— Сбор за выдачу визы основан на «взаимности» такой же сбор, который Российская Федерация взимает с граждан Соединенных Штатов за тот же тип визы, — заявили в диппредставительстве.

Сейчас стоимость однократной и многократной туристической и деловой визы в Соединенные Штаты составляет 160 долларов.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что после Brexit британцам придется платить за въезд в страны ЕС.

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