Лайфхак: Как выкрутить цоколь разбившейся вдребезги лампочки

Лампочки лопаются у доброй половины населения нашей планеты, которое пользуется электричеством. Момент этот, безусловно, неприятный, так как происходит всегда неожиданно.

Ведь, придя с работы домой, человек желает окружить себя комфортом, расслабиться в полумраке приглушенного света настольной лампы, а тут, вдруг, при включении в электросеть лампочка разбивается вдребезги, покрывая все вокруг мелкими опасными осколками.

Чтобы ликвидировать эти досадные последствия, нужно совсем немного — самая обыкновенная картофелина. Ее необходимо разрезать вдоль и насадить половину на цоколь, а затем аккуратно выкрутить его. Стоит конечно же напомнить, что предварительно лампу необходимо отключить от электросети.

Осколки, конечно, придется собрать, и желательно пылесосом, чтобы избежать возможных ран, но зато сделать это можно будет уже при свете новой лампочки Ильича, которая займет место в цоколе взамен предыдущей.

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