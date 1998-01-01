Лайфхак: Как выкрутить цоколь разбившейся вдребезги лампочки

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Лампочки лопаются у доброй половины населения нашей планеты, которое пользуется электричеством. Но есть один верный способ.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Лампочки лопаются у доброй половины населения нашей планеты, которое пользуется электричеством. Момент этот, безусловно, неприятный, так как происходит всегда неожиданно.

Ведь, придя с работы домой, человек желает окружить себя комфортом, расслабиться в полумраке приглушенного света настольной лампы, а тут, вдруг, при включении в электросеть лампочка разбивается вдребезги, покрывая все вокруг мелкими опасными осколками.

Чтобы ликвидировать эти досадные последствия, нужно совсем немного — самая обыкновенная картофелина. Ее необходимо разрезать вдоль и насадить половину на цоколь, а затем аккуратно выкрутить его. Стоит конечно же напомнить, что предварительно лампу необходимо отключить от электросети.

Осколки, конечно, придется собрать, и желательно пылесосом, чтобы избежать возможных ран, но зато сделать это можно будет уже при свете новой лампочки Ильича, которая займет место в цоколе взамен предыдущей.

Ранее Пятый канал рассказывал об оригинальных способах использования скрепки.

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