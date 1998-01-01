Google начал исключать из поиска сайты, запрещенные в РФ

Американская поисковая система Google начала исключать из выдаваемых результатов ссылки на запрещенные в России сайты, сообщают Ведомости со ссылкой на источник.

В реестр Роскомнадзора включены ресурсы, которые содержат призывы к экстремизму, пропаганду суицида, порнографию и рекламу наркотиков, азартные игры без лицензии. Сюда же входят и пиратские сайты, доступ к которым российские провайдеры обязаны ограничить навсегда.

Ранее Пятый канал сообщал, что Google оплатил полумиллионный штраф Роскомнадзора за неисполнение закона. Согласно новым правилам, поисковики обязаны подключаться к единому реестру запрещенной информации и фильтровать поисковую выдачу от сайтов, находящихся в этом реестре. Закон вступил в силу с 1 октября 2018 года.