Google оплатил полумиллионный штраф Роскомнадзора

Google оплатил штраф в размере 500 тысяч рублей, выписанный Роскомнадзором за неисполнение закона, сообщают РИА Новости. Согласно новым правилам, поисковики обязаны подключаться к единому реестру запрещенной информации и фильтровать поисковую выдачу от сайтов, находящихся в этом реестре. Закон вступил в силу с 1 октября 2018 года.

Поисковый сервис Google не придерживался правил и не подключился к реестру. Как сообщает Роскомнадзор, за это предусмотрен штраф в размере 500-700 тысяч рублей.

Ранее Пятый канал сообщал, что в интернет-браузере Google Chrome обнаружено программное расширение, перехватывающее платежные данные пользователей банковских карт Visa, Mastercard и других систем.