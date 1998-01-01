Видео: На Бурейском водохранилище взорвали 30 тонн тротила

Как выглядит взрыв 30 тонн тротила в мельчайших подробностях показали российские саперы. На реке Бурея в Хабаровском крае, на месте схода гигантского оползня они одновременно взорвали более сотни ящиков с боевыми зарядами. Это самый мощный взрыв за все время проведения операции.

Тонны грунта поднялись на десятки метров в воздух, после чего их унесло течением. Огромная воронка на месте взрыва тут же заполнилась водой. Новое русло Буреи уже напоминает то, каким оно было до обрушения сопки. Операция находится в финальной стадии. Военные планируют закончить работы до 18 февраля.

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