Фото: Сосульку, высотой с семиэтажный дом, обнаружили в Петербурге

Огромную сосульку обнаружили жители Петербурга во дворе одного из домов на Московском проспекте, сообщает KP.RU. 21-метровая глыба образовалась на стене строения с 7 по 1 этаж и свисает прямо над входом в парадную.

— Во дворе дома 86 по Московскому проспекту на стене дома образовалась наледь. Сосулька свисает прямо над входом в парадную , — сообщают жильцы в социальных сетях.

При этом, по словам петербуржцев, ЖЭК сообщения о гигантской наледи игнорирует.

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Ранее Пятый канал сообщал, что опасная зона в Петербурге, где из-за куска льда погиб студент, не огорожена. Спустя сутки после трагедии с крыши здания университета в Петроградском районе все также свисают сосульки.