Фото: Сосульку, высотой с семиэтажный дом, обнаружили в Петербурге

, 6:56 Фото 250

«Ледышка» невероятной длины свисает над парадной одного из домов в Московском районе Северной столицы.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Тема:
Погода 3584

Огромную сосульку обнаружили жители Петербурга во дворе одного из домов на Московском проспекте, сообщает KP.RU. 21-метровая глыба образовалась на стене строения с 7 по 1 этаж и свисает прямо над входом в парадную.

— Во дворе дома 86 по Московскому проспекту на стене дома образовалась наледь. Сосулька свисает прямо над входом в парадную, — сообщают жильцы в социальных сетях.

При этом, по словам петербуржцев, ЖЭК сообщения о гигантской наледи игнорирует.

ВКонтакте @unreleased_dtp

Ранее Пятый канал сообщал, что опасная зона в Петербурге, где из-за куска льда погиб студент, не огорожена. Спустя сутки после трагедии с крыши здания университета в Петроградском районе все также свисают сосульки.

Тема:
Погода 3584
7 февр
Как сотрудники Генконсульства США в Екатеринбурге переносят морозы — видео
6 февр
Пранк или скрытая реклама? В сети обсуждают фото с Tesla на буксире у старенькой «Волги»
6 февр
Глава Петербурга объяснил, почему городские крыши смертельно опасны для прохожих
6 февр
Видео: Беглов соболезнует родственникам студента, погибшего в Петербурге
6 февр
В южную полосу России приходит «лето»
6 февр
«Чистили снег, пробили крышу» — жители дома Довлатова об обрушении потолка
6 февр
«Хватит!» Житель Красноярска вышел на акцию против 40-градусного мороза
5 февр
Массовые обморожения в Ханты-Мансийске: число жертв сибирских морозов растет
5 февр
Над Екатеринбургом взошли сразу три солнца — фото
5 февр
Холод терроризирует Сибирь — на помощь приходят военные и горячий чай

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

8:25
Депутаты собираются «ликвидировать» российские дачи
8:15
Видео: Серьезный пожар произошел у автовокзала в Челябинске
8:09
Как сотрудники Генконсульства США в Екатеринбурге переносят морозы — видео
7:53
Пророчество Ванги: Президентом Украины может стать Зеленский
7:44
Фристайлист Максим Буров стал чемпионом мира в лыжной акробатике
7:38
Певица Zaz призналась в симпатии к творчеству Земфиры и Ильи Лагутенко
7:34
Ученые рассказали о пользе секса в пожилом возрасте
7:29
Проклятие Михайловского замка или какие еще легенды хранит резиденция Павла I
7:19
Юный Трамп задремал на выступлении тезки и проснулся знаменитым — фото
7:10
Лайфхак: Как выкрутить цоколь разбившейся вдребезги лампочки
7:01
Как Волочкова познакомилась с новым бойфрендом
6:56
Фото: Сосульку, высотой с семиэтажный дом, обнаружили в Петербурге
6:51
Количество жертв обрушения многоэтажки в Стамбуле продолжает расти
6:41
«Я пока снимаю»: Ольга Бузова обсудила с поклонниками квартирный вопрос
6:34
Видео: Сотрудники ЧОП жестоко избили владельца мебельного салона
6:28
Под грифом «музыка»: Дэвид Духовны даст концерт в Москве и Петербурге
6:16
Что стало причиной массового отравления людей в нижегородском бассейне
6:09
Ксения Собчак и Максим Виторган впервые вышли в свет после скандала
5:57
Ученые назвали самые убийственные виды алкоголя
5:53
Видео: Певица Пинк получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал раскрывает главные «Загадки подсознания»

10 февраля в 13:05 вас неумолимо потянет включить телевизор. Сделайте это. Сядьте поудобнее, расслабьтесь… Ваши ноги и руки отдыхают… Все ваше внимание сосредоточено на Пятом канале. Вас ничто не может отвлечь от просмотра нового проекта канала «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Федеральный канал научит нас быть богатыми, счастливыми и здоровыми

Пятый канал запускает новый проект «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама