Режиссер «Богемской рапсодии» исключен из номинантов премии британской киноакадемии из-за секс-скандала

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Брайана Сингера обвинили в сексуальных домогательствах и педофилии.

Фото: www.globallookpress.com

Британская академия кино- и телеискусства исключила режиссера «Богемской рапсодии» Брайана Сингера из списка номинантов на премию BAFTA в номинации «Лучший британский фильм».

Причиной тому послужили обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые со стороны четверых мужчин. Они на условиях анонимности заявили журналистам журнала The Atlantic, что подверглись харассменту со стороны Сингера в несовершеннолетнем возрасте. Пока не ясно, носят ли обвинения официальный характер.

Церемония вручения премии BAFTA состоится 10 февраля в Лондоне.

Сам режиссер обвинения в домогательствах отвергает и называет их клеветой. По его мнению, секс-скандал раздувается намеренно из-за успеха картины «Богемская рапсодия», которая представлена на премии «Оскар» сразу в пяти номинациях.

Ранее Пятый канал подробно рассказывал о статье в журнале The Atlantic.

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