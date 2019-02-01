Грудью на амбразуру: Бразильский сенатор приняла присягу в откровенном наряде

, 16:59 Фото 188

Платье Аны Паулы да Силва произвело настоящий фурор в сети.

Фото: instagram @deputadapaulinha

Пользователи развлекательного портала Reddit обратили внимание на чересчур откровенный наряд бразильского сенатора Аны Паулы да Силвы, в котором она пришла на церемонию принесения присяги в Федеральный сенат Бразилии.

Политик появилась в зале верхней палаты бразильского парламента в ярко-красном платье с вызывающе глубоким декольте. Опубликованные фотографии вызвали бурную дискуссию среди пользователей сети. Многие отметили непристойный вид, явно не подходящий для хоть и формального, но все же серьезного мероприятия.

 
 
 
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Публикация от Ana Paula da Silva 🇧🇷 (@deputadapaulinha)

Однако в одном из комментариев говорилось о заслугах Паулы да Силвы на посту мэра небольшого бразильского городка, где она построила школу, которая стала примером для всей страны.

— Если она продолжит работать также, то мне пофигу, какую одежду она носит, — написала пользовательница.

Ранее Пятый канал рассказывал об очередной провокации супермодели Эмили Ратаковски.

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