Грудью на амбразуру: Бразильский сенатор приняла присягу в откровенном наряде

Пользователи развлекательного портала Reddit обратили внимание на чересчур откровенный наряд бразильского сенатора Аны Паулы да Силвы, в котором она пришла на церемонию принесения присяги в Федеральный сенат Бразилии.

Политик появилась в зале верхней палаты бразильского парламента в ярко-красном платье с вызывающе глубоким декольте. Опубликованные фотографии вызвали бурную дискуссию среди пользователей сети. Многие отметили непристойный вид, явно не подходящий для хоть и формального, но все же серьезного мероприятия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ana Paula da Silva 🇧🇷 (@deputadapaulinha) 1 Фев 2019 в 10:44 PST

Однако в одном из комментариев говорилось о заслугах Паулы да Силвы на посту мэра небольшого бразильского городка, где она построила школу, которая стала примером для всей страны.

— Если она продолжит работать также, то мне пофигу, какую одежду она носит, — написала пользовательница.

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