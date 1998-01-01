Верховная Рада запретила наблюдателям от РФ участвовать в выборах на Украине

Депутаты Верховной Рады приняли законопроект, согласно которому наблюдатели из России будут лишены права на участие в выборах президента Украины 31 марта, сообщает РИА Новости.
Пока документ не имеет силы, однако на заседании в четверг, 7 февраля, за него проголосовали 232 парламентария.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что присутствие российских наблюдателей якобы
В свою очередь, украинский политик Виктор Медведчук в разговоре с телеканалом NewsOne, комментируя данную инициативу, заявил, что Киев не имеет права ограничивать состав наблюдателей даже в случае несогласия с ним.
—
Между тем, в Москве желают услышать реакцию Запада на запрет участия российских наблюдателей на выборы президента на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича.
Ранее Пятый канал сообщал, что, по мнению Волкера, наблюдатели из России могут участвовать в выборах под руководством Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).