Верховная Рада запретила наблюдателям от РФ участвовать в выборах на Украине

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Депутаты уверены, что россияне «исказят» факты и, к тому же, создадут «информационные атаки».

Фото, видео: www.globallookpress.com

Депутаты Верховной Рады приняли законопроект, согласно которому наблюдатели из России будут лишены права на участие в выборах президента Украины 31 марта, сообщает РИА Новости.

Пока документ не имеет силы, однако на заседании в четверг, 7 февраля, за него проголосовали 232 парламентария.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что присутствие российских наблюдателей якобы «может стать поводом информационных атак путем искажения фактов относительно избирательного процесса». Также россиянам будет запрещено принимать участие в выборах главы государства Незалежной в качестве представителей другой страны.

В свою очередь, украинский политик Виктор Медведчук в разговоре с телеканалом NewsOne, комментируя данную инициативу, заявил, что Киев не имеет права ограничивать состав наблюдателей даже в случае несогласия с ним.

— Смотрящий из Вашингтона сказал, что это неправильно, эти слова имеют силу, он прав, потому что сегодня страна не может ограничивать состав наблюдателей ОБСЕ, даже если это будут неугодные киевской власти, — сказал Медведчук, имея в виду позицию спецпредставителя США по Незалежной Курта Волкера.

Между тем, в Москве желают услышать реакцию Запада на запрет участия российских наблюдателей на выборы президента на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича.

Ранее Пятый канал сообщал, что, по мнению Волкера, наблюдатели из России могут участвовать в выборах под руководством Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

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