Волкер рассказал, при каком условии Россия будет наблюдать за выборами на Украине

Российские наблюдатели будут иметь право следить за выборами президента на Украине 31 марта только под руководством Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Об этом заявил спецпредставитель США по Незалежной Курт Волкер.

— Пусть российские наблюдатели участвуют, нo только под руководством БДИПЧ, — написал Волкер в Twitter.

По его мнению, Украина нуждается в наблюдателях, чтобы продемонстрировать «демократические стандарты». В противном случае общественность может поставить результаты выборов под сомнение.

Ранее Пятый канал сообщал, что выборы главы государства пройдут на Украине 31 марта. Центральная избирательная комиссия приняла документы от 28 кандидатов в президенты.