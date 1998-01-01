Волкер рассказал, при каком условии Россия будет наблюдать за выборами на Украине

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Выборы главы государства пройдут в Незалежной уже 31 марта.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Российские наблюдатели будут иметь право следить за выборами президента на Украине 31 марта только под руководством Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Об этом заявил спецпредставитель США по Незалежной Курт Волкер.

— Пусть российские наблюдатели участвуют, нo только под руководством БДИПЧ, — написал Волкер в Twitter.

По его мнению, Украина нуждается в наблюдателях, чтобы продемонстрировать «демократические стандарты». В противном случае общественность может поставить результаты выборов под сомнение.

Ранее Пятый канал сообщал, что выборы главы государства пройдут на Украине 31 марта. Центральная избирательная комиссия приняла документы от 28 кандидатов в президенты.

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