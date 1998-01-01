Политолог Ростислав Ищенко в интервью Пятому каналу прокомментировал отказ Украины пускать российских наблюдателей на президентские выборы. Эксперт объяснил, что россияне едут наблюдать за электоральным процессом на Украине не сами по себе. В частности, граждане России составляют часть делегации от ОБСЕ.

— ОБСЕ сама решает, кого она посылает наблюдателями, кого не посылает, а не Украина. Либо вы приглашаете и приезжают люди, либо вы отказываетесь, тогда люди не приезжают, — объяснил Ищенко.

В том случае, если Украина откажется от участия ОБСЕ, сразу возникнут вопросы о прозрачности и демократичности процесса выборов. По мнению политолога, от наличия или отсутствия россиян на выборах общая картина не поменяется.

— Это проблема Украины. В принципе, ничего критично от того, что там будут или не будут наши наблюдатели, не произойдет. Мы и так знаем, что выборы там не будут ни честными, ни прозрачными, — сказал специалист.

Ранее Пятый канал передавал слова Курта Волкера о ситуации с российскими наблюдателями на украинских выборах.