Ученые: Климатический хаос вскоре охватит земной шар

Исследователи канадского университета Макгилла сделали неутешительный климатический прогноз на ближайшие десятилетия, пишет «Экономика сегодня».

Экстремальные изменения погодных условий погрузят в хаос весь земной шар. Недальновидная экологическая политика ведущих мировых держав неминуемо приведет к таянию ледников в Арктике и Антарктиде. Сокращение ледяных покровов Земли изменит циркуляцию воды в мировом океане — талая вода из Гренландии нарушит крупнейшие морские течения к 2100 году.

Все это станет причиной для потепления в Арктике, Канаде и Центральной Америке, а вот северо-запад Европы погрузится в холодный климат.

Ранее Пятый канал рассказывал об опасности смешения магнитных поясов Земли.