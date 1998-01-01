Чем опасно смещение магнитного полюса Земли — подробности в репортаже

, 1:49 Репортаж 13

Американские ученые заявили о быстром смещении магнитного полюса Земли в сторону России.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Современное оружие, в том числе ракетный комплекс наземного базирования, должен быть оснащен навигационной радиолокационной станцией для поиска целей. Между тем, ученые у северных и южных шапок Земли сейчас наблюдают природное явление, которое может свести с ума навигационные приборы: магнитные полюса Земли побежали вокруг планеты.

Они и так не стоят на месте, а теперь ускорились — по 50 километров в год смещается северный, причем дрейфует из Канады в Россию, куда-то в сторону Таймыра. Южный блуждает по Антарктиде.

Чем это опасно, кроме того, что компас врет. Полюса могут поменяться местами, такое уже бывало в истории планеты, но последний раз — сотни тысяч лет назад. Не исключено, что от этого и динозавры в свое время вымерли.

Ведь пока полюса дрейфуют — у Земли слабое магнитное поле, это делает планету беззащитной от солнечной радиации: а это мутации, изменение климата.

Когда все это ждать и как готовится? Ответы на эти вопросы смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал публиковал комментарий эксперта из петербургской лаборатории, который рассказал, к чему может привести стремительное движение северного полюса.

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