В Санкт-Петербурге определились с расположением новых станций метро

, 5:35 10

Лахтинско-Правобережная линия будет продлена еще на пять километров.

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

Места для двух новых станций метро выбраны в Санкт-Петербурге. Проект планировки территорий для станций «Гавань» и «Морской фасад», которые станут продолжением Лахтинско-Правобережной линии подземки правительство города обсудило с жителями Васильевского острова.

Как сообщает 78.ru, вестибюль станции «Гавань» будет построен на пересечении Наличной улицы и Шкиперского протока, а станция «Морской фасад», у которой запланировано два выхода, разместится у Финского залива, недалеко от паромное-пассажирского комплекса. Протяженность нового участка составит пять километров.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Петербург борется с чрезвычайным снегопадом.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

5:39
Водителей смогут наказывать на основании видео от «народных инспекторов»
5:35
В Санкт-Петербурге определились с расположением новых станций метро
5:27
ФАС начала масштабное расследование эквайринга в России
5:15
В ГИБДД подтвердили актуальность водительских прав с переводом
5:03
Военные инженеры продолжают расчищать русло реки Бурея — видео
4:43
Лучшие из лучших: Путин вручил премии молодым ученым за уникальные открытия
4:27
Меркель рассказала о способах избежать энергозависимости от России
4:07
Адвокат Марии Бутиной рассказал, когда ее могут выпустить из тюрьмы США
3:46
Минобороны РФ призвало США уничтожить не соответствующее ДРСМД вооружение
3:24
Криминалисты подтвердили, что со дна Ла-Манша поднято тело Эмилиано Сала
3:03
Кандидат на пост президента РФС Дюков пообещал развивать детский футбол
2:45
Путин обсудил с главой BP перспективы дальнейшего сотрудничества
2:28
Видео последствий драки с перестрелкой в Ростове-на-Дону
2:05
Борьба с сосульками: Кто отвечает за чистку крыш от снега
1:36
Такси и маршрутка столкнулись у метро «Московская» в Санкт-Петербурге
1:15
Сугробы-рекордсмены: Высота снежного покрова в Петербурге достигла полуметра
0:52
Пригожин не согласен с выбором российского представителя на «Евровидение-2019»
0:37
Ученые: Климатический хаос вскоре охватит земной шар
0:36
Склад с автомобилями полыхает в Кургане — видео
23:53
Объявлен российский участник «Евровидения-2019»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Стань своим на Пятом!

В сентябре 2018 года на Пятом канале стартовал уникальный квест по мотивам любимого миллионами зрителей детективного телесериала «Свои».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Федеральный канал научит нас быть богатыми, счастливыми и здоровыми

Пятый канал запускает новый проект «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама