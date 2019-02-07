В Санкт-Петербурге определились с расположением новых станций метро

Места для двух новых станций метро выбраны в Санкт-Петербурге. Проект планировки территорий для станций «Гавань» и «Морской фасад», которые станут продолжением Лахтинско-Правобережной линии подземки правительство города обсудило с жителями Васильевского острова.

Как сообщает 78.ru, вестибюль станции «Гавань» будет построен на пересечении Наличной улицы и Шкиперского протока, а станция «Морской фасад», у которой запланировано два выхода, разместится у Финского залива, недалеко от паромное-пассажирского комплекса. Протяженность нового участка составит пять километров.

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