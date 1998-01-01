Метель и сугробы по пояс: Как Петербург борется с чрезвычайным снегопадом

Всего с начала зимы с улиц Петербурга вывезли уже два миллиона 200 тысяч кубометров снега.

Для сравнения объем пирамиды Хеопса два миллиона пятьсот тысяч кубических метров. Чуть больше.

Тот, кто игнорирует объявления о чистке снега и мешает проезду спецтехники — бросает вызов ГИБДД. Только за одну ночь из центра эвакуировали 250 машин. Половина стояли под знаками в запрещенные часы стоянки.

Подробнее, как борется город с таким чрезвычайным снегопадом и что мешает — смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал рассказывал, какие улицы в Петербурге перекрыли для уборки снега