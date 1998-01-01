Лайфхак: Как быстро и качественно почистить дубленку

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Используя нехитрые правила, можно значительно сэкономить на химчистке.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Зима еще и не думает отступать на большей территории России, поэтому носить теплые вещи нам придется еще долго. Но как быть, если на любимой дубленке по неосторожности «красуется» пятно, которого на ней быть не должно?

Чтобы вернуть одежде первозданный вид, сначала нужно определить характер загрязнения и выбрать способ его удаления.

Если вы решили, что будет достаточно сухой обработки, то всего лишь возьмите щепотку манной крупы и посыпьте на загрязненное место. Далее следует аккуратно втирать ее чистой тряпочкой, а затем остатки стряхнуть.

Кстати, вместо манки можно использовать и обычную поваренную соль, но обязательно мелкого помола.

В случае, если необходима влажная чистка, то на четыре части воды разведите одну часть 10-процентного нашатырного спирта, и также деликатно потрите загрязненный участок.

Таким образом, можно прилично сэкономить на услугах химчистки.

Ранее Пятый канал рассказывал, как выкрутить цоколь разбившейся вдребезги лампочки.

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