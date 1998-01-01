Экс-любовница Гуфа решила податься в эскорт

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Изгнанная из «Дома-2» Яна Шевцова объявила, что покидать Москву не собирается и намерена подороже себя продать.

Фото: instagram @yana_shevczova

Яна Шевцова, объявившая, что была любовницей рэпера Гуфа и изгнанная из «Дома-2», не собирается покидать Москву и возвращаться в свой родной Екатеринбург. 18-летняя блондинка намерена сделать карьеру, подавшись в эскорт. Об этом она рассказала в программе «Бородина против Бузовой».

— На этом делаются большие деньги. Начну с грязи, а продолжу другим. А на передачи я хожу лишь потому, что хочу дороже себя продать, — приводит слова Шевцовой интернет-портал «Дни.ру».

Яна также заявила, что не понимает, почему Гуф грубо высказывается в ее адрес в соцсетях. Шевцова уверена, что никогда не забудет музыканта и будет любить его всегда.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в конце января Яна Шевцова объявила о разрыве отношений с Гуфом в прямом эфире «Дома-2», в своем видеообращении скандальная участница телестройки призналась, что нашла другого.

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