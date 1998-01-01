«На этом точка»: Экс-любовница Гуфа разорвала с ним отношения в эфире «Дома-2»

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В эфире известной телестройки Яна Шевцова сообщила, что их отношения с Гуфом изжили себя.

Фото: Instagram @yana_shevczova

Тема:
Ольга Бузова 362

Скандальная разлучница Гуфа и Кети Топурии Яна Шевцова заявила в прямом эфире «Дома-2» о разрыве отношений с рэпером. Она записала видеообращение к своему бывшему любовнику, где призналась, что нашла другого.

— Леш, у меня есть реально Сорока. И я тебе это говорила. Все, у нас с тобой на этом точка. Мы заблокированы друг у друга. Два дня назад я внесла тебя в черные списки везде, — публично заявила участница шоу.

На это откровение уральскую блондинку сподвигла ведущая телепроекта. Дело в том, что незадолго до этого Яну обвинили в измене участнику «Дома-2» Артему Сороке. Подруга девушки рассказала, что та не забыла свою прежнюю любовь и снова провела ночь с Гуфом. Чтобы избежать дальнейших сплетен, Шевцовой пришлось сделать публичное заявление.

Впрочем, подозревать участницу проекта в изменах есть все основания. Для девушки ничего не стоило разрушить отношения рэпера Гуфа. После в поисках второй половинки она отправилась на проект «Дом-2», но даже здесь за короткое время уже сменила двух кавалеров. Сначала екатеринбурженка заявила о симпатии к Захару Саленко, теперь встречается Артемом Сорокой.

От Шевцой можно ожидать, чего угодно. В начале января она даже исполнила на «лобном месте» стриптиз.

Тема:
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