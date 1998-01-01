Такси и маршрутка столкнулись у метро «Московская» в Санкт-Петербурге

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Очевидцы рассказывают, что водитель такси решил развернуться перед самым автобусом.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Маршрутка № 43 врезалась в такси у станции метро «Московская» в Санкт-Петербурге. Авария произошла вечером в четверг, 7 февраля, в Демонстрационном проезде. Как сообщают в соцсетях очевидцы, таксист на минивене решил полихачить и развернулся прямо перед автобусом. Водитель последнего пытался затормозить, но на скользкой дороге даже при небольшой скорости не успел и въехал в бок такси.

— Водила такси отделался испугом, но дверь ему хорошо водительскую помяло, его там прохожие водой поили, — пишет очевидец.

ВКонтакте @spb_today

Сообщений о пострадавших в маршрутке тоже не поступало.

Ранее Пятый канал рассказывал о другом ДТП с участием такси в Санкт-Петербурге. Машина, которая столкнулась с такси, влетела в жилой дом на Каменноостровском проспекте.

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