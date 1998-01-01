Видео: Автомобиль врезался в дом в Петербурге после столкновения с такси

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Авария произошла около 21 часа в субботу, 2 февраля, на Каменноостровском проспекте.

Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Автомобиль въехал в жилой многоквартирный дом на пересечении Каменноостровского проспекта и Малой Посадской улицы в Петербурге. Это произошло после того, как машина столкнулась с такси, сообщают «Невские новости». ДТП произошло около 21 часа в субботу, 2 февраля.

По словам очевидцев, скорее всего виновником аварии является водитель такси, который решил повернуть на участке дороги, где делать это запрещено правилами дорожного движения. Автомобилист, ехавший такси на встречу, попытался уйти от столкновения, но сделать это ему не удалось, поэтому после столкновения с такси, машина врезалась в жилой дом.

Сообщается, что в аварии пострадал один человек. У него легкие травмы. Только чудом, никто не погиб. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, медики и полицейские. Выясняются все обстоятельства аварии.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что кандидат в президенты Украины попала в ДТП, очевидцы говорят о покушении.

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