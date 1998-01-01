Лучшие из лучших: Путин вручил премии молодым ученым за уникальные открытия

Лучших из лучших молодых ученых страны сегодня чествовали в Кремле.

Президент вручал им премии за вклад в российскую науку. Лауреатов — пятеро. Всем — не больше 35.

Но их открытия уже получили международное признание и практическое применение.

Впервые за десять лет награды удостоена работа в области сельского хозяйства.

Подробнее о талантливых исследователях смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал рассказывал об открытиях, которые сделали молодые ученые и стали обладателями президентских премий.