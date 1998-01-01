Минобороны РФ призвало США уничтожить не соответствующее ДРСМД вооружение

В Минобороны России приглашен военный атташе США для вручения ноты протеста. Где сказано, что американские партнеры не первый год нарушают требования Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности — создают запрещенное оружие. Москва предлагает Вашингтону вернуться к обязательствам.

- Министерство обороны Российской Федерации предлагает американской стороне в период до прекращения срока действия Договора РСМД принять необходимые меры по возвращению к неукоснительному соблюдению Договора путем уничтожения: развернутых на суше универсальных пусковых установок Мk-41, разработанных для проведения запуска крылатых ракет «Tomahawk»; ракет-мишеней, аналогичных по своим характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности, — сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В Минобороны решительно отвергают необоснованные и бездоказательные утверждения США о нарушении Россией своих обязательств по данному договору.

Ранее Пятый канал рассказывал, что США после выхода из ДРСМД будут создавать запрещенные договором ракеты.