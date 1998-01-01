США после выхода из ДРСМД будут создавать запрещенные договором ракеты

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В Вашингтоне поспешили «успокоить» своих партнеров и союзников в том, что с ними проведут соответствующие консультации.

Фото: www.globallookpress.com

США намерены после выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) создавать запрещенные этим документом ракеты. С таким заявлением выступила в среду, 6 февраля, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, передает ТАСС.

При этом она отметила, что по этому вопросу Вашингтон будет проводить консультации с партнерами и союзниками.

Томпсон добавила, что стандарты и подходы США к контролю над вооружениями и ядерному разоружению не меняются, несмотря на выход из договора.

По словам американского дипломата, говорить о заключении нового ДРСМД между США и другими странами преждевременно, хотя ранее американский президент Дональд Трамп заявил о возможном перезаключении договора.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал высказывание президента США, напомнив, что Москва будет действовать зеркально.

Как сообщал Пятый канал, Трамп обвинил Россию в выходе США из ДРСМД из-за «неоднократных нарушений» документа.

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