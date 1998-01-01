Рост цен на жилье зафиксирован в России

Стоимость недвижимости в России выросла по итогам четвертого квартала 2018 года. Об этом сообщает gazeta.a42.ru.

По данным издания, рост показателя достиг 6,3% для новостроя и 4, 1% для вторичной недвижимости.

Индексы цен на квартиры, согласно показателям, равны 101,4% и 101,8%.

Такие данные приведены в докладе Российской Федеральной службы государственной статистики о социально-экономическом положении России на 2018 год.

Ранее Пятый канал рассказывал, что самую дорогую квартиру в США продали за 238 миллионов долларов.