Познер не исключил своего отказа от атеизма

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84-летний журналист рассказал, при каких условиях он может уверовать в Бога.

Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

Журналист Владимир Познер в эфире программы «Абонент доступен» на латвийском Mix TV заявил, что в будущем, возможно, откажется от атеизма.

На вопрос о вере в Бога, он ответил, что предпочитает не употреблять слово «никогда», однако заметил, что вероятность религиозной веры в его случае крайне мала.

— Я думаю, что это маловероятно, но неправильно будет сказать, что этого произойти не может, — отметил Познер.

84-летний журналист затруднился назвать причину, которая заставит его поверить в Бога.

Ранее Познер встал на защиту Ксении Собчак, которая заявила о несправедливом отношении в российском обществе к мужским и женским изменам.

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