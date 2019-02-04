Мужчине прощают то, что не прощают женщине: Познер встал на защиту Собчак

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал слова журналистки Ксении Собчак о том, что если мужчина гуляет «налево», то он — «лихой любовник и мачо», а если такое совершает женщина, то ее кроют последними словами. Познер согласен с ней, что такое отношение общества несправедливо.

— Почему общество прощает мужчине то, что не прощает женщине? И даже восхищается им, а ее осуждает, — написал он в Instagram.

Познер считает, что в этом роль сыграла религия. Он привел в пример общеизвестную заповедь — «не возжелай жены ближнего своего», а вот «не возжелай мужа соседки твоей» — этого почему-то не существует».

— Я как биолог по образованию могу сказать вам, что вообще мы, люди, полигамны, а не моногамны. Как мужчины, так и женщины. И в этом смысле природа сделала нас равными, — резюмировал тележурналист.

Ранее Пятый канал публиковал выдержки из нашумевшего интервью Ксении Собчак, в котором она затронула вопрос полигамности женщин.