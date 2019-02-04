Мужчине прощают то, что не прощают женщине: Познер встал на защиту Собчак

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал слова журналистки Ксении Собчак о том, что если мужчина гуляет «налево», то он — «лихой любовник и мачо», а если такое совершает женщина, то ее кроют последними словами. Познер согласен с ней, что такое отношение общества несправедливо.
— Почему общество прощает мужчине то, что не прощает женщине? И даже восхищается им, а ее осуждает, — написал он в Instagram.
Познер считает, что в этом роль сыграла религия. Он привел в пример общеизвестную заповедь — «не возжелай жены ближнего своего», а вот «не возжелай мужа соседки твоей» — этого почему-то не существует».
— Я как биолог по образованию могу сказать вам, что вообще мы, люди, полигамны, а не моногамны. Как мужчины, так и женщины. И в этом смысле природа сделала нас равными, — резюмировал тележурналист.
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В последнее время одна из самых обсуждаемых тем, касается Ксении Собчак, Максима Виторгана и Константина Богомолова. Понять, почему это так интересует всех, — ну если не всех, то очень многих, — честное слово, я не могу. Я могу сказать то же самое по поводу необыкновенного интереса публики к личной жизни принца Гарри и Меган Маркл. Наверное, существует объяснение, почему это так всех привлекает, но мне пока что никто не дал какое-то убедительное объяснение. Мне кажется это очень странным — внимание к жизни селебритис так называемых, знаменитостей, меня всегда удивляет. Но вот вчера я был в одной компании, где горячо обсуждали драку Виторгана с Богомоловым и кто-то рассказал там о том, что Собчак то ли на «Дожде», то ли еще в какой-то программе, высказалась в том роде, что если мужчина гуляет, то его называют «мачо», а если женщина гуляет, то ее называют… ну, в общем, наверное, вы догадались. Так считает Собчак и говорит, что это неправильно. И вы знаете, я с ней совершенно согласен. Почему общество прощает мужчине то, что не прощает женщине? И даже восхищается им, а ее осуждает. Думаю, в этом роль сыграла религия. Вот заповедь «Не возжелай жену соседа твоего» — это существует, а вот заповедь «Не возжелай мужа соседки твоей» — этого почему-то не существует. Я как биолог по образованию могу сказать вам, что вообще мы, люди, полигамны, а не моногамны. Как мужчины, так и женщины. И в этом смысле природа сделала нас равными. Словом, Ксения Собчак затронула важный вопрос, над которым я предлагаю вам подумать. И вообще можно даже и поспорить, этот вопрос того стоит.
Ранее Пятый канал публиковал выдержки из нашумевшего интервью Ксении Собчак, в котором она затронула вопрос полигамности женщин.