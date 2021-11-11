Ученые объяснили, стоит ли пить пиво перед вином

Специалисты Кембриджского университета выяснили как последовательность употребления разных видов спиртных напитков влияет на вероятность появления абстинентного синдрома, иначе говоря похмелья, и его тяжести, сообщает American Journal of Clinical Nutrition.

Девяносто добровольцев в возрасте от 19 до 40 лет были разделены на три группы. Первые в течение двух дней выпивали по три кружки пива и по три бокала вина. Вторая группа выпивала то же самое только наоборот. Ну а третьи употребляли только вино и пиво.

Авторы исследования оценивали самочувствие подопытных и содержание спирта в их организме, при необходимости повышая дозу. Испытуемым на следующий день после проведения эксперимента предлагали оценить тяжесть похмелья по 56-бальной шкале. Через две недели группы добровольцев поменяли между собой местами и ученые повторили эксперимент.

В результате выяснилось, что абстинентный синдром с одинаковой частотой испытали участники всех трех групп. Тяжесть похмелья абсолютно не зависела от выбора типа алкогольного напитка и последовательности его употребления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пиво и вино снижают риск умереть от болезней сердца.