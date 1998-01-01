Вуди Аллен хочет отсудить у «дочки» Amazon 68 миллионов долларов

Американский режиссер Вуди Аллен подал иск против Amazon Studios. Аллен счел неправомерным отказ компании от проката его фильмов и надеется отсудить 68 миллионов долларов, сообщает Variety.
По данным издания, Amazon Studios отказалась показывать картину «Дождливый день в Нью-Йорке» после того, как Аллена обвинили в сексуальном насилии. Однако, по версии режиссера, расторжение контракта произошло «без основательных причин», в результате чего он потерпел значительные финансовые убытки.
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Ранее Пятый канал сообщал, как в конце 2017 года голые феминистки пытались сорвать концерт Вуди Аллена в Германии.