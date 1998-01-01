Вуди Аллен хочет отсудить у «дочки» Amazon 68 миллионов долларов

Американский режиссер Вуди Аллен подал иск против Amazon Studios. Аллен счел неправомерным отказ компании от проката его фильмов и надеется отсудить 68 миллионов долларов, сообщает Variety.

По данным издания, Amazon Studios отказалась показывать картину «Дождливый день в Нью-Йорке» после того, как Аллена обвинили в сексуальном насилии. Однако, по версии режиссера, расторжение контракта произошло «без основательных причин», в результате чего он потерпел значительные финансовые убытки.

— Amazon пыталась оправдать свои действия, ссылаясь на необоснованное обвинение 25-летней давности против господина Аллена, но оно уже было хорошо известно компании (и общественности) до того, как Amazon заключила сделки с господином Алленом. В любом случае, это не является поводом для расторжения контракта , — цитирует The Wall Street Journal текст иска.

Ранее Пятый канал сообщал, как в конце 2017 года голые феминистки пытались сорвать концерт Вуди Аллена в Германии.