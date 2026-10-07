Без друзей и партнера: почему люди ходят в рестораны и кино в одиночестве

Психолог назвала солодейтинг осознанным выбором проводить время в одиночестве

Посещение ресторанов, кинотеатров, выставок и концертов в одиночестве становится для некоторых людей осознанным выбором. Такой формат называют солодейтингом (solodating) — «свиданием с собой». Об этом «Известиям» рассказала психолог и профайлер Лидия Кутузова.

Суть солодейтинга заключается не просто в том, что человек находится один. Он заранее планирует время для себя и идет туда, куда ему хочется, не откладывая планы из-за отсутствия компании. Это может быть поход в ресторан или музей, просмотр фильма, концерт или прогулка по незнакомому району.

Одной из причин популярности такого формата Кутузова считает несовпадение планов с друзьями или партнером. Вместо ожидания подходящего момента человек самостоятельно выбирает место и время.

Кроме того, одиночный досуг позволяет не учитывать чужие предпочтения. В компании приходится договариваться о ресторане, фильме или времени встречи, тогда как при солодейтинге человек сам определяет весь сценарий.

«Еще одна причина — возможность принимать решения исключительно с учетом собственных желаний», — пояснила психолог.

При этом время наедине с собой не означает отказа от отношений. Человек может комфортно проводить время один и одновременно поддерживать связь с друзьями, родственниками или партнером.

По словам специалиста, важно обращать внимание на причину такого выбора. Если человеку действительно нравится собственная компания, одиночный досуг может быть его осознанным предпочтением. Иная ситуация складывается, когда человек избегает общения из-за страха отказа, разочарования или ощущения собственной неинтересности.

«Другая ситуация возникает, если человек избегает общения из-за страха быть отвергнутым, разочароваться в отношениях или показаться недостаточно интересным. В таком случае стоит обратить внимание на собственное состояние и причины такого поведения», — сообщила Кутузова.

Таким образом, солодейтинг сам по себе не говорит ни об одиночестве, ни о чрезмерной независимости. Значение имеет то, почему человек выбирает проводить время один и насколько комфортно ему в собственной компании.

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