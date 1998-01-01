Приставам можно все: сотрудница ФССП на BMW чуть не сбила толпу людей

, 11:25 Эксклюзивное видео 88

Инцидент произошел рядом с Останкинским отделением судебных приставов в Москве.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Алексей Никольский

Сотрудница Останкинского отделения судебных приставов в Москве, управляя BMW, чуть не сбила людей, стоявших в уличной очереди в отделение на проезде Югорский, 22. После чего, выйдя из машины она припарковалась на тротуаре и разразилась на стоящих людей нецезурной бранью. Примечательно, что вместе с приставом был маленький ребенок, однако женщину этот факт нисколько не смутил.

Как стало известно Пятому каналу, подобное поведение позволила себе специалист исполнительного производства Яна Рышкевич. В разговоре с корреспондентом один из очевидцев произошедшего, охранник отделения, встал на сторону коллеги. По его мнению, Рышкевич вела себя вполне допустимо. 

Ранее Пятый канал сообщал, что Госдума предложила защитить соцсчета россиян от приставов.

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