На Украине завели дело о слежке за кандидатом в президенты Зеленским

, 13:15 Эфирная новость 12

Украинские правоохранители начали расследование по заявлению самого популярного участника предвыборной гонки, который утверждал, что за ним следят.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Центризбирком Украины сегодня должен опубликовать список кандидатов на пост президента страны. Всего в нем может оказаться около 40 фамилий. В их числе Петр Порошенко. Впрочем, еще до официального старта предвыборной компании нынешний президент успел погрязнуть в череде скандалов.

Жители Одесской области заподозрили его в подкупе избирателей. Порошенко распорядился под видом субсидий на оплату коммунальных услуг выдать каждому по одной тысяче гривен. Раньше деньги напрямую поступали на счета коммунальных служб.

Можно ли это расценивать как подкуп попытались узнать представители СМИ. В итоге журналист едва не попал в больницу. Путь ему преградили крепкие охранники, а сам Порошенко скрылся в салоне своего Mercedes.

Нечто подобное с субсидиями, выданными на руки, в 2008 году пыталась реализовать Юлия Тимошенко. Тогда ей это не помогло. Сейчас лидер «Батькивщины» на втором месте по популярности у граждан Украины.

Лидирует же в списке кандидатов бывший юморист, а ныне — медиа-бизнесмен Владимир Зелинский. Но и он не чувствует себя в безопасности. Накануне кандидат обратился в полицию, заявив, что за ним ведется слежка. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Незадолго до этого подобные заявления в полицию принесли еще два претендента на пост президента — Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко. Похоже, что активная фаза предвыборной гонки на Украине началась.

Ранее Пятый канал рассказывал о шансах трех лидеров президентской гонки на Украине.

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